La respuesta de Pablo Díaz a quienes le critican por sus comentarios "prepotentes" en 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 1/09/2020

El concursante de Antena 3 aclara su comentada actitud durante 'El Rosco'

Pablo Díaz y Nacho Mangut están viviendo un duelo de altura en Pasapalabra. Los jóvenes acumulan ya varios meses luchando por completar El Rosco del concurso de Antena 3 y así alzarse con el preciado bote que pone en juego el programa presentado por Roberto Leal.

Ambos se han ganado el cariño de los fieles seguidores del formato y muchos de ellos no dudan en compartir con los concursantes, a través de sus redes sociales, sus impresiones sobre lo que hacen cada tarde. Así las cosas, muchos espectadores han mostrado a Pablo Díaz su malestar por los comentarios que suele realizar durante la última prueba.

En más de una ocasión, Díaz suele lamentarse cuando Nacho concluye su rosco, alegando que se sabía las 25 respuestas de su compañero. Muchos han interpretado este gesto como un acto de soberbia y de desprecio a su compañero, por lo que Pablo se ha visto obligado a aclarar su actitud a través de su cuenta personal de Twitter.

Pablo Díaz responde a las críticas por sus comentarios en Pasapalabra

"¡Hola, chicos! Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de Nacho cuando las sé o, incluso en 2 ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco", empieza explicando el joven.

"Nacho y yo somos muy buenos amigos y él sabe que ni mucho menos lo hago a malas, sino que me sale sin querer porque a veces soy un poco como una olla a presión", argumenta. "Sin embargo, eso no quita que sea algo que a simple vista queda un poco prepotente y sabelotodo. ¡Por tanto, lo tendré en cuenta para mejorar en el futuro! Muchas gracias a todos por mensajes de ánimo que nos mandáis a los dos, sois geniales! Un abrazo", ha concluido, dando por zanjada la polémica.

