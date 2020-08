Pablo Motos no se achanta: "Si las cosas podían estar mejor creo que tengo derecho a decirlo" Ecoteuve.es 31/08/2020 - 19:48 0 Comentarios

El presentador anuncia en la SER que 'El hormiguero' vuelve a Antena 3 con una sorpresa

Pablo Motos ha sido el protagonista de una nueva sección de La ventana. El programa que conduce Carles Francino en la cadena SER quiere felicitar el día de cumpleaños de la gente más conocida. En el caso del presentador de El hormiguero, cumple 55 años.

"Hay que tomarse el placer ver más en serio. Ahora hay que darle a toda una segunda mirada y vivir el presente, pero de verdad. Tenemos que disfrutar de los pequeños momentos", ha dicho el valenciano después de que anunciara que el programa de Antena 3 vuelve el lunes 7 a través de un vídeo en Instagram con sus colaboradores y una paella de por medio.

Durante la llamada, a Pablo Motos le han preguntado si seguirá en la misma línea que acostumbró durante el confinamiento atizando a los políticos por su deficiente gestión. "Yo estoy muy contento con lo que dije. Se pueden ver las fechas de lo que dije y los hechos. Lo que quiero es ser útil de todo corazón", ha asegurado.

"Tengo un respeto enorme por la gente que manda y creo que el trabajo más difícil es ser presidente del gobierno, pero si las cosas podían estar mejor creo que tengo derecho a decirlo y lo seguiré haciendo", ha añadido.

Motos, además, ha desvelado que tiene una "sorpresa" para el primer día. "No será Messi", ha bromeado Francino a lo que Pablo ha respondido. "No ha estado ni cerca y mira que lo he intentado".

