"Faltan directrices claras": la crítica de Juan y Medio tras cuatro positivos de coronavirus en su familia Ecoteuve.es 31/08/2020 - 18:37 0 Comentarios

El presentador de Canal Sur tuvo que confinarse durante sus vacaciones

Juan y Medio ha vuelto a Canal Sur después de un verano "distinto". El presentador ha explicado en La tarde aquí y ahora que tuvo que confinarse en su casa después de estar en contacto con un familiar suyo "muy directo" que contrajo el virus tras una intervención quirúrgica.

"El coronavirus se manifestó a los ocho días después de estar con nosotros, con lo cual no tuvimos la oportunidad de tomar las debidas precauciones porque éramos personas que convivíamos en la misma casa", ha contado a su compañera Eva Ruiz.

"Tras una fiebre que parecía no ser muy alta, pero que era recurrente, se fue al hospital y se le diagnosticó positivo en coronavirus", ha seguido. "Hubo que hacer analítica a todo el mundo".

Finalmente, los test notificaron que había cuatro positivos en su familia y, por suerte, ninguno ha sido ingresado en el hospital. "Uno estaba estaba asintómatico, otro tenía un dolor intensísimo de cabeza, otro con sudoración y no poder dormir y otro rechazaba la comida sólida y tenía problemas digestivos".

Juan y Medio: "Faltan directrices claras"

Después de poner sobre la mesa su caso, Juan y Medio ha querido ser crítico con la situación de la pandemia en España. "He de decir que faltan directrices claras, me voy a mojar un poco, porque la gente está confundida y no sabe qué hacer. Lo depositamos todo en manos de los sanitarios y eso no puede ser"

"Aquí falla lo que sea. No puede ser que sigamos siendo el país con más contagios estando todo el mundo advertido. ¿Cómo es posible que la dinámica sigue siendo esta cantidad de contagios?", se ha preguntado pidiendo a la audiencia que no se lo tomara a broma e incidiendo en los más mayores: "La distancia de seguridad, la higiene y el uso de la mascarilla ayuda".

