Marta Flich corta una entrevista con una negacionista enfurecida: "Hacen las vacunas con tejidos de abortos" Ecoteuve.es 31/08/2020 - 17:11 0 Comentarios

La entrevistada la lía en directo y amenaza con demandar a 'Todo es mentira'

Atresmedia y Mediaset siguen dando voz cada día a diferentes a negacionistas que aprovechan su minuto de gloria para impulsar teorías conspirativas en plena crisis sanitaria por la pandemia mundial del coronavirus. Este lunes, la historiadora Pilar Baselga ha hecho doblete y, tras protagonizar una gran bronca en Espejo Público, la ha liado en directo en Todo es mentira.

La profesora fue entrevistada por Marta Flich a través de una conexión en directo en una conversación que se fue enturbiando por la estupefacción de los tertulianos ante las incendiarias declaraciones de Baselga. "Es usted una terrorista informativa", le espetó Euprepio Padula, indignado con los testimonios que la invitada estaba haciendo sobre las vacunas. "Yo a usted lo voy a demandar por llamarme terrorista", aseguró Pilar mientras Castelo la troleaba diciéndole que ese comentario se lo había hecho Miguel Lago (ausente en plató en plena polémica por su broma sobre la infanta Elena).

Lea también: Brutal agresión a dos reporteros de Cuatro en Lleida: "Nos han tirado sillas, vasos y botellas"

"Tienen que saber que las vacunas que recibimos cuando éramos niños no son las vacunas que se hacen ahora. Ahora las hacen de una forma más industrial. Para hacer vacunas necesitan tejido humano y para eso usan los tejidos de los abortos. Está reconocido en un juicio", se atrevió a asegurar mientras los colaboradores, entre los que se encontraba el reputado virólogo José Antonio López Guerrero, se echaban las manos a la cabeza.

Marta Flich corta una entrevista con una negacionista enfurecida

"No me interrumpáis. La señorita Marta, ponga silencio porque este no es el pacto. A mí me preguntan y a mí se me escucha la respuesta. No voy a aceptar estos términos, lo siento. Es una falta de respeto. O me dejan hablar o acabamos la entrevista ya mismo. Son unos maleducados. Me habéis invitado para reíros de mí y no os vais a reír de mí", decía a gritos Baselga al tiempo que López Guerrero le explicaba por qué no se quedaba callado.

"Yo no me estoy riendo de usted, es que está diciendo que las vacunas se hacen de abortos humanos, es increíble...", se defendió el colaborador. "Marta, exijo que se cumplan los términos de mi contrato con tu compañera. He pactado con ella que a mí no se me iba a echar a los perros y me estáis echando a los perros todos. No me dejáis explicarme. Os voy a demandar a todos", seguía gritando la entrevistada.

"Usted no va a faltar el respeto a este programa ni a nadie que trabaja en este programa. Así que se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero se ve que usted no es capaz de confrontar con esa verdad que busca de muy mala forma, por cierto. Hemos terminado de hablar", sentenció Flich antes de poner "en valor" a la ciencia. "Esta gente existe, ¿eh? E influye en la gente", reconoció la periodista.