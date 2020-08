"Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel": Frank Cuesta da la última hora sobre su exmujer Ecoteuve.es 31/08/2020 - 16:51 0 Comentarios

El presentador, que sigue cuidando de ella, dice que está físicamente "hecha una bestia"

La pesadilla de Frank Cuesta y Yuyee, su exmujer, está a punto de acabarse. El presentador de DMAX ha asegurado que la madre de sus hijos "saldrá muy pronto" de la cárcel tailandesa, donde se encuentra cumpliendo condena desde 2014 tras ser acusada de posesión y tráfico de cocaína.

"Está condenada a 15 años y saldrá a finales de este año o a principios del siguiente. Lo tenemos todo muy bien atado y esta vez sí que no se va a poder parar", ha asegurado el conocido aventurero en un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube, respondiendo así las preguntas que le siguen haciendo sus seguidores.

"Es jodido", dice Frank Cuesta que en ningún momento ha dejado de lado a Yuyee: "Yo sigo yendo todos los días, todas las madrugadas, a llevarle comida, voy a verla cuando me dejan verla porque las cárceles no son como en España. Aquí no puede tener nada, ni una goma del pelo. Todo cuesta dinero".

"Frank Cuesta: Yuyee está como una bestia físicamente"

"Está físicamente más o menos bien o bien porque está fit porque como tienen que trabajar como bestias, está hecha una bestia", añade. "Y mentalmente veremos cómo está cuando salga. Lo que haré es cuidar de ella hasta que pueda tener una vida normal con sus hijos".

Respondiendo a quienes le dicen que ha dejado de luchar, Cuesta añade lo siguiente: "Yo intenté con mi país y a nivel internacional y quiero pensar que estos países [Tailandia] son diferentes. Ya puede venir San Pito que da igual".

