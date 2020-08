"Hacéis terrorismo informativo": una profesora negacionista estalla contra 'Espejo Público' Ecoteuve.es 31/08/2020 - 14:58 0 Comentarios

El programa de Antena da voz a una mujer que no se cree el coronavirus

Espejo Público ha creído oportuno dar voz este lunes a una mujer que no cree en la existencia del coronavirus. Lorena García ha hablado en directo, a través de una videollamada, con la profesora Pilar Baselga para hablar sobre el debate del comienzo del curso escolar en plenos rebrotes de la pandemia.

La presentadora, antes de conectar con la invitada, informó a los espectadores de que Baselga era negacionista y que había acudido a la irresponsable manifestación contra las mascarillas que tuvo lugar hace unas semanas a la madrileña plaza de Colón.

Sin embargo, nada más empezar la entrevista y antes de realizar comentarios de lo más contradictorios, la profesora aclaró que no era negacionista, sino que cuestionaba simplemente la labor del Gobierno. Acto seguido, se atrevió a asegurar que, según había leído en publicaciones de internet, ningún niño entre los 2 y los 15 años ha muerto a causa del coronavirus.

Una profesora negacionista estalla contra Espejo Público

"Se está traumatizando a los niños diciéndoles que se pueden morir y pueden contagiar. Hay niños que tienen depresión profunda, que no se atreven a salir a la calle, que quieren morirse, se quieren suicidar. Tienen miedo de que los policías les peguen, les pongan una multa y vayan a la cárcel. Ustedes están creando algo que se llama terrorismo informativo, están provocando pánico en las familias", aseguró ante la estupefacción de los tertulianos.

"No se le debería dar voz a esta señora, está diciendo verdaderas majaderías", dijo enseguida la colaboradora y abogada Bárbara Royo en una pullita a los responsables del programa. El comentario de la tertuliana hizo estallar a Pilar: "No voy a consentir que digan que son una majadera. Estoy citando cifras oficiales del Instituto Carlos III y del Ministerio de Sanidad. A mí no se me invita a un programa para llamarme majadera. Estoy diciendo la verdad, no es una opinión. Si me llaman majadera no voy a seguir hablando", aseguró.

Adriana Abenia y Nando Escribano, contra la invitada

Al escuchar las palabras de la profesora, Adriana Abenia decidió no quedarse callada: "30.000 muertos en la calle y está demostrado que los niños sí contagian. Siento que usted sea profesora porque me da muchísimo miedo. No se puede dar pábulo a lo que usted está diciendo. Me da mucha lastima que haya gente que se manifieste así en televisión porque no es una opinión, es algo mucho peor porque está confundiendo a la gente", denunció la expresentadora de Mediaset.

Enseguida, Lorena García advirtió a Baselga que el informe al que se estaba refiriendo era falso y que estaba dando credibilidad a un probado bulo. Sin embargo, la profesora seguía insistiendo en sus ataques al Gobierno y a Fernando Simón, al que no dudó en desacreditar afirmando que no es médico ni epidemiólogo. "Ustedes están mintiendo a los españoles".

"Sí, estamos mintiendo y aquí estamos pagados por el Gobierno", dijo irónico Nando Escribano antes de que la conexión se cortara por problemas técnicos. "Gracias a la wifi por cortar la llamada", bromeó Adriana Abenia. "Lo que hace el tiempo libre, la incultura, las ganas de tener un minuto de gloria...", apostilló Royo.