Roberto Leal anuncia que tiene coronavirus: Manel Fuentes será su sustituto en 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 31/08/2020 - 14:18

El positivo de su presentador no altera el plan de grabación del concurso en Antena 3

Roberto Leal ha hecho público en sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus durante sus vacaciones. Esto no será problema para Pasapalabra, que continuará las grabaciones de sus próximas entregas con Manel Fuentes al frente.

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19", ha dicho. "Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire".

Ha sido el propio Roberto quien ha anunciado que Manel Fuentes se encargará del formato hasta su regreso. "¡Gracias, Manel!", dice además de mandar un cariñoso mensaje a los enfermos de coronavirus: "Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza".

Aun así habrá que esperar para ver a Fuentes al frente del concurso, puesto que Antena 3 tiene bastantes entregas grabadas con Roberto Leal. Ahora mismo, Pasapalabra ya lidera por delante de Sálvame Tomate gracias al duelo histórico entre Pablo García y Nacho Mangut.