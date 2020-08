El encontronazo de Ana Terradillos y un "chavalito muy chulo" que no llevaba mascarilla: "Me dijo cosas muy feas" Ecoteuve.es 31/08/2020 - 13:30 0 Comentarios

La presentadora revela en Telecinco el incidente que tuvo cuando viajaba en el AVE

Ana Terradillos ha contado este lunes en El programa de verano la bronca que tuvo con un chavalito cuando viajaba en el AVE este fin de semana. Todo ha sido a raíz de las imágenes de la manifestación negacionista celebrada en Berlín, Alemania, a la que acudieron miles de personas sin mascarilla.

"Lo que no pueden es ponernos en peligro ni a ti, ni a mi, porque no lleven mascarilla", ha dicho la presentadora, alarmada al ver el vídeo, mientras que Eduardo Inda ha matizado que no en todos los países de la Unión Europea las mascarillas son obligatorias.

"Lo que es evidente es que si estás cerca de otra persona y tienes el maldito bicho, le contagias. Esto es así. Los negacionistas que digan misa", ha añadido después el colaborador a lo que Terradillos ha espetado: "¡Ay, Eduardo Inda! Negacionistas y rebeldes. Muchos rebeldes".

Ha sido entonces cuando la presentadora ha contado su encontronazo en el tren: "Ayer tuve una buena porque un chavalito no se quería poner la mascarilla. Me decía que no, que no se la iba a poner y tuvo que venir el supervisor".

"Me dijo cosas muy feas", ha añadido asegurando que, tras la bronca, sacaron al chico del vagón. "Yo hubiera parado el tren y lo hubiera dejado en medio del campo", ha rematado Inda.

