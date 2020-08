"Si digo en Atresmedia que mañana me voy a Mediaset...": Pedrerol se niega a que Messi se vaya gratis Ecoteuve.es 31/08/2020 - 12:19 0 Comentarios

El presentador de 'El Chiringuito' analiza la situación del jugador y el Barça

El Chiringuito de Jugones no se ha visto en otra después de que Leo Messi enviara un burofax a la directiva del F.C. Barcelona comunicándole su decisión de abandonar el equipo tras el ridículo en Champions ante el Bayern de Munich. El programa de Josep Pedrerol en Mega ha repuntado notablemente en audiencia gracias al gran culebrón del verano en el fútbol español.

Este domingo, la tertulia deportiva celebraba una entrega especial para recopilar la última hora sobre la salida del delantero blaugrana de la que ha sido su casa durante más de dos décadas. El presentador sorprendió en pleno debate con unas declaraciones con las que defendía tajantemente que el Barça no puede bajo ningún concepto dejar marchar gratis al mejor jugador de la historia. Para ello, utilizó un inesperado ejemplo.

"Estamos de acuerdo en que queremos la felicidad de todo el mundo. Sea un trabajador que gane 900 euros al mes o 50 millones netos, la felicidad está por encima de todo y cuando estás a disgusto en un trabajo, tienes derecho a marcharte", empezó argumentando antes de compararse con el astro argentino.

"Si yo me fuera a Mediaset, Atresmedia no me regalaría"

"Pero si yo comunico mañana a la casa que me voy a Mediaset, pues no me van a regalar, no lo voy a tener fácil. Yo tampoco quiero irme, pero si quisiera, no podría. Si yo digo: 'Oye, dejadme libre para irme a Mediaset', a Bardají no le iba a gustar", concluyó el periodista catalán, que hacía alusión a Javier Bardají, director general de Atresmedia Televisión.

Finalmente, Pedrerol volvió a dejar claro su compromiso con la cadena: "Yo tengo memoria y sé cómo se portó esta casa en momentos difíciles para este programa. Y yo no me iría nunca de esta casa. Son formas distintas de entender las cosas y la vida. Yo nunca me iría de aquí", aseguró el presentador en un mensaje similar al que lanzó hace una semana, cuando tuvo que interrumpir sus vacaciones para hacer (en tiempo récord) un especial sobre el terremoto desatado en Can Barça.

"Gracias a todos los compañeros que han permitido estar en Barcelona y Madrid y montar este plató maravilloso en tiempo récord", dijo el periodista. "Gracias a los compañeros de Arús, gente que estaba de vacaciones y que estaba en pijama. Gracias a los compañeros de Atresmedia que se han puesto a trabajar para que podamos estar en condiciones desde Barcelona. Sois la leche. Gracias también al equipo de Producción de El Chiringuito. "Es un placer trabajar con vosotros. De aquí no me voy nunca, porque yo me siento querido. Yo sí", sentenció.