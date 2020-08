Mónica López salta a las mañanas de TVE: "Rosa María Mateo me dio un minuto para decidirme" David Saiz 31/08/2020 - 12:11 0 Comentarios

La comunicadora deja 'El Tiempo' y estrena el lunes 7 de septiembre 'La hora de La 1'

TVE romoza sus mañanas a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, con el estreno de La hora de La 1, un magacín "río y diáfano" de cinco horas que arrancará a las 8.00 de la mañana y se alargará hasta las 13.00. El programa se 'come' Los Desayunos, la mítica tertulia política que no volverá más. "Nos da pena pero creo que vamos a un sitio mejor y más acorde con los tiempos que corren", ha explicado Fernando López Puig, director de Contenidos de la pública.

"La hora de La 1 es nuestra apuesta más importante para esta temporada", ha reconocido el directivo de TVE, que con este proyecto busca ampliar el público y levantar la maltrecha audiencia que hasta ahora conseguía en la franja matinal. "Estamos apostando muy fuerte y vamos a mejorar", ha insistido.

"Queremos ser líderes y ser el sitio donde la gente se informe", ha manifestado, de forma rotunda, Mónica López, que deja El Tiempo después de 23 años para liderar el nuevo proyecto de TVE.

"De momento soy la infanta de las mañanas"

La elección de la meteoróloga para encabezar el magacín de La 1 sorprendió cuando se anunció hace un par de meses. "Buscamos entre todas las caras y personas que había en el mercado e hicimos una prospección sobre lo mas adecuado. Vimos que Mónica era lo mejor y, además, estaba en RTVE", ha explicado López-Puig.

La comunicadora no tuvo mucho tiempo para pensárselo. "Rosa María Mateo me lo propuso y me dijo con una sonrisa con tenía un minuto para pensármelo", recuerda. "Le dije que sí", y luego fue cuando llegó el "vértigo" que siente a una semana de comenzar. "Sé que es un formato que no es lo mío, pero me encanta comunicar y contar cosas", asegura. "De verdad, creo que puedo aportar cosas y ofrecer una mirada crítica".

Mónica López tendrá como grandes rivales a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, con quien todavía no ha hablado. Pero no sería extraño que lo hiciera ya que las dos veteranas de las mañanas solían tener una buena relación entre ellas y con las presentadoras con las que han competido. Incluso contaron que tenían contacto a través de grupos de móvil y cenas que organizaban de vez en cuanto, especialmente en tiempos de Mariló Montero.

"¡Ana Rosa, Susanna, metedme en esos grupos!", ha pedido de forma simpática López. "Nos encanta que Mónica esté en ese grupo de 'reinas de las mañanas", ha apuntado López Puig. "De momento soy la infanta", ha bromeado ella.

Cristina Fernández: "¡Cómo no vamos a tener corazón!"

La hora de La 1 tendrá en el equipo a Igor Gómez, Marina Ribel y Martín Barreiro. Todos ellos acompañarán a Mónica López en la primera parte del programa. En la segunda, Cristina Fernández tomará las riendas de la crónica social.

"¡Cómo no va a tener corazón un programa que es pura vida!", ha dicho la periodista, que hace unos meses dejó Espejo público para hacerse cargo de la información rosa en La 1 durante el verano y, ahora, también en el nuevo formato.

"Vamos a reconquistar el periodismo que mas entretiene con una crónica social rigurosa y honesta", ha comentado. "Vamos a hablar del amor y de los famosos que nos interesan de verdad", ha explicado Fernández, que ha logrado una sonada exclusiva para el estreno de La hora de La 1.

El bombazo del estreno: Esther Doña, en el plató de TVE

El lunes 7 de septiembre estará en plató Esther Doña, viuda del marques de Griñón. Será su primera entrevista en un estudio de televisión. "No ha sido fácil pero eso lo consigue el prestigio de esta cadena", ha dicho la periodista.

Leire Pajín y Cristóbal Montoro, entre los colaboradores

La hora de La 1 contará con una amplia nómina de colaboradores en su parte política. José Bono, Cristóbal Montoro, Leire Pajín, Joan Tardà o Celia Villalobos estarán en el magacín junto a firmas que darán las claves políticas del día ,como Lucía Méndez, Antón Losada, Elsa García de Blas, Juan Soto Ivars.