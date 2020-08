Miguel Lago, vilipendiado en redes por un chiste sobre la infanta Elena Ecoteuve.es 31/08/2020 - 10:32 0 Comentarios

El humorista de 'Todo es mentira', en el centro de todas las críticas

Miguel Lago ha incendiado este domingo las redes sociales después de publicar un vídeo en su cuenta personal de Twitter en el que realizaba un polémico chiste sobre la infanta Elena. El colaborador de Risto Mejide en Todo es mentira acabó borrando el mensaje ante la avalancha de críticas que estaba recibiendo.

En las imágenes, Lago aparecía en medio de una carretera enfocando un cartel que se encontró en medio de la misma. "He tenido que parar el coche. Máxima difusión", aseguró el cómico, que enfocó sonriendo un letrero en el que se indicaba la dirección del "Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena".

Enseguida, muchos reprocharon a Miguel Lago que bromease con una enfermedad y que se la atribuyese a la hermana del rey Felipe VI. Ante la avalancha de mensajes que provocó, el colaborador de Cuatro decidió eliminar su publicación: "Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para 'salirme del grupo', además yo también lo tengo", se justificó después de convertirse en viral.

Críticas a Miguel Lago por un chiste sobre la infanta Elena

"No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, sólo quiero una noche de domingo tranquila", añadió más tarde.

Finalmente, compartió un fragmento de un monólogo suyo en el que se definía así mismo irónicamente como "un hijo de puta". "Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona".

Este es Miguel Lago, el Wyoming millenial. Ya ha borrado el vídeo.



La izquierda española chistes sobre la parálisis cerebral, la Infanta Elena e Irene Villa saben muchos.



Sobre Otegi, la caja B de Podemos o el islam saben menos. pic.twitter.com/EvIIpJjDSw — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 30, 2020

Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para "salirme del grupo", además yo también lo tengo. pic.twitter.com/IWiRBRQAYu — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020