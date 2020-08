María Teresa Campos: una pulla a 'Hormigas blancas' y un mensaje para Rocío Jurado Ecoteuve.es 31/08/2020 - 8:52 0 Comentarios

La veterana periodista fue una de las colaboradoras del especial que emitió Telecinco

Telecinco dedicó su Hormigas blancas de este domingo a la figura de Rocío Jurado. La vida de 'la más grande' protagonizó un programa que tuvo, entre sus colaboradores, a María Teresa Campos, gran amiga de la artista y también de su hija, Rocío Carrasco.

María Teresa Campos no tuvo en problema en decir a Carlota Corredera que la primera parte del documental no habría gustado a Rocío Jurado.

"Yo soy agnóstica, porque yo no puedo demostrar que pueda haber algo después de esta vida o que no lo haya", comenzó la veterana comunicadora. "Pero si pensara que ella nos está viendo desde algún sitio, el principio [del documental] no le habría gustado", se sinceró.

"Rocío no llegó a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo. Pero si existe algo, yo le digo: Rocío, levantará cabeza y alguna vez se hará justicia con tu hija", expresó Campos, mirando a cámara.

"Me parece muy bien esta reflexión", comentó Carlota Corredera. "Yo es que estoy por lo que a mí me parece justo. Sobre todo, porque las cosas, si no se han vivido, no se saben", apuntó Campos.