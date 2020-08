El inmunólogo de La Sexta, Alfredo Corell, destaca esto: "Reinfectarse no es volver a enfermarse" Ecoteuve.es 30/08/2020 - 16:46 0 Comentarios

El profesor de la Universidad de Valladolid matiza la polémica de los reinfectados

El catedrático de Inmunología de la UVA Alfredo Corell explicó en La Sexta Noche qué puede suceder con las personas que se vuelven a infectar de SARS-CoV-2.

Hilario Pino, presentador sustituto de Iñaki López en período estival, preguntó al científico por la inmunidad ante el virus y Corell hizo una reflexión sobre los primeros casos conocidos de personas reinfectadas para desmontar un bulo.

"Hay cierta tendencia errónea a pensar que los que han pasado la enfermedad tienen esa hiperprotección que no deja ya pasar al virus", afirmó. "Hay que distinguir que no es lo mismo reinfectar que volver a enfermar", recalcó.

El profesor lo desarrolló así: "Si yo ya he pasado la infección, mis células de las vías respiratorias siguen estando con la misma proteína llave para que el virus entre en su interior. Entonces, lo que sí que tenemos que tener es células T y B preparadas para que esto no se extienda y no pase de ahí".

"Reinfectarse no es volver a enfermarse"

Y volvió a hacer hincapié en que "reinfectarse no es volver a enfermarse".

El investigador declaró que "reinfecciones, es decir, gente que se infecte del virus que ya lo superaron, seguro que va a haber muchas, centenares o miles", pero cree que gente que vuelva a enfermarse "seguramente haya muy pocos casos".

Corell asimismo añadió que pueden darse casos que no sean reinfecciones, sino que "el virus ha estado en otros tejidos acartonado y ha vuelto a salir positivo, que esto en el período de un mes ha visto que puede suceder". "Muchas de estas reinfecciones son casos en los que no se ha aclarado del todo la infección original", aseguró.

Respecto al primer caso de reinfectado conocido por los medios, el de un paciente de Hong Kong procedente de España, Corell explicó que lo que se sabe por ahora es que "en un primer momento se infectó con su virus, con las proteínas, se le secuenció, y ahora, en un segundo momento, alguna de esas proteínas ha sufrido mínimos cambios".

El científico y catedrático dijo en la entrevista que la única manera de asegurarse de una reinfección es hallando "dos secuencias del virus distintas".

Aun así, Corell alertó de que "puede suceder que un paciente pueda estar infectado por dos tipos de virus simultáneamente", algo que "en una situación de transmisión comunitaria no sería extraño", zanjó.