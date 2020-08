Mercedes Milá aclara su polémica antivacunas reviralizada: "Soy completamente partidaria de esta vacuna" Ecoteuve.es 30/08/2020 - 16:21 0 Comentarios

Ante un vídeo suyo de 2009 crítico con la histeria por la gripe A

La televisiva Mercedes Milá ha sido la diana de críticas al haberse recordado -y reviralizado- en redes sociales sus críticas a la histeria colectiva con la Gripe A (vídeo de 2009), algo que, según ella, no impide que apoye la vacuna de coronavirus ya que la situación es totalmente distinta y mucho más grave la del SARS-CoV-2, ya que es una pandemia.

Ante la oleada de bulos, antivacunas, negacionistas de la pandemia y pseudoterapias, Mercedes Milá ha querido aclarar su posición respecto a los candidatos a vacuna del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ante los que le están recordando que ella misma criticó la vacuna de la Gripe A allá por el año 2009.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la presentadora y defensora de las librerías ha hecho hincapié en que existe una gran diferencia entre esta enfermedad y la gripe A, así como sus consecuencias.

"Algunos de vosotros estáis preguntándome qué pienso hoy de la vacuna que se está tratando de conseguir para el COVID-19, cuando dije que la vacuna contra la Gripe A no tenía ningún sentido. Eso lo dije creo que en el año 2009, y lo están reproduciendo ahora en redes", ha comenzado su relato la conductora de programas.

"Lo que yo dije y pensaba en ese momento no tiene nada que ver con lo que puedo decir ahora con el Covid-19, porque aquello fue una falsa alarma que hizo gastar muchísimo dinero a los países, que no sirvió más que para llenar armarios y cuartos de vacunas que no valieron para nada y, en cambio, tuvimos que pagar millones", ha revelado la televisiva, obviando la paradoja de la epidemiología de que cuando una situación así no genera alarma, ni hay enfermos es cuando ha funcionado bien el sistema y se ha paralizado al patógeno: en resumen, que cuando se es precavido es cuando no estalla una situación pandémica como la actual.

"Si no se encuentra vacuna, lo vamos a pasar mal"

Eso sí, la catalana ha sido clara sobre la gravedad de la situación: "En este caso parece claro que si no se encuentra la vacuna, lo vamos a pasar mal. Y también parece claro que en el mes de diciembre, según las últimas noticias, ya empezarán a existir vacunas y los españoles podremos empezar a ponérnosla".

"Soy completamente partidaria de esta vacuna"

Además, ha agregado: "Yo soy completamente partidaria de esta vacuna, hasta que no se piense o se diga lo contrario, soy partidaria del esfuerzo que se está haciendo para conseguir ayudar a la salud y a salvar vidas. Eso es lo que pienso hoy, año 2020", ha rematado.