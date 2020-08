Fallece a los 53 años Cliff Robinson, concursante del 'Supervivientes' de EEUU y All-Star de la NBA

Cliff Robinson, ex All-Star de la NBA y concursante del reality show Survivor (el Supervivientes de EEUU), ha muerto, según ha anunciado su alma máter, la Universidad de Connecticut. Tenía 53 años, esposa e hijo.

"La familia de baloncesto de la Universidad de Connecticut lamenta la pérdida de un jugador y una persona legendaria, Clifford Robinson", escribió la cuenta de Twitter de baloncesto masculino de la universidad.

Lea también: El último tuit de la cuenta de Chadwick Boseman, el post con más likes de la historia

The UConn Basketball family mourns the loss of a legendary player and person, Clifford Robinson. Our thoughts and prayers are with Cliff's family at this difficult time ????



Rest In Peace, Cliff. pic.twitter.com/Bp6Z5hbVUb