Toñi Moreno se burla de José Antonio Avilés: "Te has tragado a Miguel Bosé" Ecoteuve.es 30/08/2020 - 13:11 0 Comentarios

Pierde la paciencia por enésima vez con el colaborador

La propia presentadora Toñi Moreno intentaba contenerse con cómo la saca de quicio José Antonio Avilés en su penúltimo programa al frente de Viva la vida, pero no lo ha conseguido: "No me voy a irritar, que me quedan dos días".

Todo comenzó cuando la presentadora gaditana y los colaboradores han preguntado a Makoke sobre las declaraciones de Marta López, pareja de su exmarido, Kiko Matamoros, en una conocida revista esta semana.

José Antonio Avilés subía el tono de voz e interrumpía constantemente a Makoke, que harta, le recriminaba la actitud maleducada: "Venga, sí. Haz tu acting. Cuando termines, quiero escuchar coherencias".

José Antonio Avilés hizo perder la paciencia a Toñi Moreno: la andaluza llevaba ya toda la tarde recriminándole que dejase de interrumpir y le insistía que diese de una manera clara las informaciones y no como hace habitualmente.

Pero la televisiva acabó explotando. "No apostilles todo lo que digo, tío. Me vais a perdonar, hoy no tengo un día de ser muy paciente. Luego me dicen cosas en las redes", estallaba Toñi.

"Te acabas de tragar a Bosé"

Más tarde, en otra salida de tono de José Antonio Avilés, la comunicadora de Mediaset ha decidido poner un toque de humor para aliviar tensiones: "Te acabas de tragar a Miguel Bosé".

Hace unos días, la presentadora contó con la cara seria, todavía al recordarlo, que acudió a una rueda de prensa del cantante mientras estaba trabajando en Andalucía Directo, de Canal Sur, como reportera, y que la experiencia no fue buena.