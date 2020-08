El presunto hijo de Iglesias, en el 'Deluxe': "La gente lleva muletas, él dos mulatas" Ecoteuve.es 10:50 - 30/08/2020 0 Comentarios

A carcajada limpia en el plató por el chiste sobre las imágenes de su padre

El presunto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos, fue a Sábado Deluxe para contar las novedades del polémico caso de paternidad que ha llegado incluso hasta la ONU. Y soltó un zasca que hizo reír a todos a raíz de las últimas imágenes difundidas del cantante Julio Iglesias.

"No hay mayor satisfacción para un ser humano que demostrar la verdad. Y eso ya lo he conseguido. El día que me llamaron del laboratorio recuerdo que fue uno de los días que recuerdo con muchas lágrimas porque mi madre no mentía".

"No tengo ninguna relación con mis hermanos. Ellos viven en Miami y yo en el barrio del Cabañal, en Valencia. Aunque es cierto que nos hemos cruzado mucho en Miami", ha explicado el supuesto hijo del cantante afincado en Florida.

"No lo odio. Cuando mi madre puso el caso en los noventa yo era joven y lo llegué a despreciar", ha admitido Santos, que ha explicado haber "retomado esto porque he visto que no hacía falta recurrir a la Justicia para conseguir la prueba de ADN".

"Los normales llevamos dos muletas y él dos mulatas"

Por último, Javier ha comentado las últimas -y preocupantes, según algunos- fotos del cantante en la República Dominicana: "Las personas normales llevamos dos muletas y él lleva dos mulatas", ha declarado Javier, que ha provocado las risas generales de todo todos los colaboradores en el plató del Deluxe.