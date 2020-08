Telecinco compara a Irene Montero y Belén Esteban a raíz de una publicación Ecoteuve.es 29/08/2020 - 12:47 0 Comentarios

Un diario de tirada nacional las ha comparado y no ha dejado indiferente a nadie

Irene Montero y Belén Esteban. Dos mujeres tan distintas -en apariencia- pero en la boca de todos. La primera, viral esta semana por sus críticas a las medidas anticoronavirus en el aeropuerto: hasta Ignacio Aguado (Cs) ha dicho que lleva razón; la segunda, por conceder una entrevista a Rosa Villacastín en Diez Minutos con un posado muy propio de socialité y papel couché, con bulos incluidos por un supuesto Rolex que en realidad era un Swatch. Y ambas, unidas por la comparación que ha hecho La Razón: Cuando Irene Montero quiso ser Belén Esteban, y también Ya es mediodía.

Ante el artículo, que se ha viralizado, siendo alabado y criticado a partes iguales por defensores y críticos de estos dos personajes, Telecinco, cadena en que trabaja Belén Esteban, ha decidido compararlas en Ya es mediodía.

Las conclusiones grosso modo que han sacado los tertulianos del programa matinal han sido que ambas mujeres se parecen en que ejercen el liderazgo; son influencers capaces de movilizar a la gente que las sigue; y tienen los chalets más famosos de España.

Chalets, influencers y liderazgo: cosas en común

Patricia Pardo dio a entender que cree que ambas son únicas e incomparables, pero el colaborador Euprepio Padula no está de acuerdo: "Yo sí que me permito comparar a las dos, y tienen en común una cosa magnífica. Las dos influyen mucho en la opinión pública, cada una con su público. Me parece estupendo, porque hay mucho esnobismo en el tema del liderazgo", aseguró.

Esther Palomera en cambio, cargó contra el punto de vista del artículo del periódico: "lo que se está estableciendo es que Irene Montero pretende arrebatar a Belén Esteban el título de princesa del pueblo".

La periodista declaró que creía que ese debate no existe en la opinión pública: "Lo que escriben es bazofia", afirmó contundente.

Respecto a las críticas que la titular de la cartera de Igualdad está recibiendo por haber concedido la entrevista a Villacastín en Diez Minutos, Palomera ha insinuado que son machistas ya que cuando eran hombres los que salían ahí no había críticas -según ella- y ha recordado el caso del socialista José Bono y su entrevista.