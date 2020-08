Reencuentro de 'Modern Family' en 'America's Got Talent' tras su reciente final Ecoteuve.es 11:45 - 29/08/2020 0 Comentarios

Parte del reparto de la sitcom se reunió en otro programa

La actriz colombiana y juez del talent show America's Got Talent Sofía Vergara se reencontró con quien daba vida a su marido Jay Pritchett en Modern Family, el actor Ed O'Neill (protagonista también de la mítica sitcom Matrimonio con hijos).

Así, de manera telemática, apareció en la pantalla del plató el actor Ed O'Neill, que interpretaba a Jay Pritchett, el marido de Gloria Delgado (Sofía Vergara).

O'Neill demostró la buena relación tras tantos años trabajando con Vergara y bromeó preguntándole a la intérprete latina con una pequeña pulla.

"¿Cómo lograste conseguir el trabajo perfecto en el que te sientas todo el tiempo y otras personas hacen todo el trabajo?", a lo que ella declaró que "Dios siempre es bueno conmigo".

Bromas sobre la torpeza de Vergara en los sets

La también ex modelo bromeó también al informar a su excompañero de que en el plató del talent show todavía no se había caído al suelo ni tan solo una sola vez, ya que en el rodaje de la popular comedia, al parecer, sufrió varios "resbalones", y O'Neill aseguró que Vergara "es como una marioneta cuando alguien le corta los hilos". Y no es de extrañar con los taconazos que llevaba la actriz en el set de rodaje de la serie.