"Monedero en bañador": la broma de Ana Terradillos que ha 'asustado' a Patricia Pardo

28/08/2020 - 14:59

Las presentadoras de Telecinco bromean con el cofundador de Podemos

El tenso debate en El programa de verano por la suspensión de la polémica corrida de toros en Alcalá de Henares ha dado paso a una distendida anécdota protagonizada por Ana Terradillos y Juan Carlos Monedero después de la previsión del tiempo.

"Claro, si se ha suspendido la corrida de toros y ya no vas a ir, ¿qué vas, a la piscina?", ha preguntado la presentadora provocando las risas en plató. "Te toca piscina este fin de semana". "Yo no soy muy piscinero", ha respondido el politólogo. "Pues te pega todo ¿eh?".

"Yo he escuchado el congreso republicano con Donald Trump y me he quedado frío", ha dicho Monedero a continuación. "Qué profundo eres a veces, de verdad", ha rematado Terradillos para despedir a los otros tertulianos. "Yo me voy a Panticosa, pero habrá que sacar la manta", ha dicho Javier Gallego.

La cosa no ha quedado aquí porque Patricia Pardo ha continuado con la broma: "Escúchame. Por tu culpa me estoy imaginando a Monedero en bañador. ¿Y ahora qué hacemos?". "Sigue por ahí, sigue por ahí", ha espetado a carcajadas el cofundador de Podemos.

"Pero... ¿cortito, largo, tanga?", ha añadido Terradillos mientras que Pardo ha apostado por "el turbo". "Yo no soy de turbito, ¿eh?", ha señalado él. "Está bien que se relaje porque es tan profundo que, en fin, nos pone profundos a todos. Monedero en bañador, ahí lo dejo", ha terminado la sustituta de Ana Rosa en la mesa política.

