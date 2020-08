"Ay, ministra, cómo somos los medios... ¿eh?": la pulla de Ana Terradillos a Isabel Celaá Ecoteuve.es 28/08/2020 - 10:41 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco lanza un recado a la titular de Educación

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha intervenido en directo en El programa del verano para dar cuenta de la reunión que tuvo con las comunidades autónomas sobre la vuelta al colegio, prevista para dentro de apenas unos días.

Además de exponer su plan para la reapertura de las aulas, Celaá ha tenido que hacer frente a los rumores sobre la tensa relación con Podemos, después de que el martes se filtrara que los miembros de este partido que se sientan en el Consejo de Ministros criticasen su actitud al frente del Ministerio.

"Señora ministra, los medios de comunicación insisten, dicen que el Consejo de Ministros con sus socios de Gobierno fue un poquito tenso, ¿tantos desacuerdos hay o los medios lo inflamos?", ha preguntado Ana Terradillos.

"Vamos a ver, somos un Gobierno constituido por dos partidos con diferentes acentos y yo, como miembro del Consejo de Ministros, estoy obligada al secreto de las deliberaciones... pero aquí puedo decirle que como no hubo deliberaciones de ningún tipo, pues no me consta que eso se haya dirigido a ninguna de las maneras a mi persona", ha explicado Celaá.

"Cosas de la prensa, ministra. Ay, cómo somos los medios... ¿eh?"

En ese momento, Ana Terradillos ha ironizado con la respuesta de la ministra. "Cosas de la prensa, ministra. Ay, cómo somos los medios... ¿eh?", ha comentado la presentadora. Celaá, por su parte, ha aprovechado para lanzar un comentario a favor de la prensa. "No, no. Yo siempre cuento con los medios de comunicación, qué haríamos sin ellos, no podríamos llegar a las familias, profesorado...".

"Se agradecen estas cosas de cariño a los medios que dan los miembros del Gobierno, porque habitualmente es zasca, zasca y zasca", ha concluido Terradillos.