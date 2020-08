Mila Ximénez se presenta por sorpresa en 'Sálvame': "No estoy en coma ni ingresada" Ecoteuve.es 28/08/2020 - 8:55 0 Comentarios

La colaboradora anunció hace unos meses que tiene cáncer de pulmón

Mila Ximénez anunció hace unos meses que tiene cáncer de pulmón. La colaboradora dejó Sálvame y se puso directamente en tratamiento. Este jueves, apareció por sorpresa en el plató de Telecinco para dar una sorpresa a sus compañeros y, especialmente, a Kiko Hernández, que el miércoles celebró su cumpleaños.

"Ayer es que me enteré muy tarde porque duermo todo el día pero te quiero mucho y quería darte un abrazo. He venido a verte. Necesitaba achucharte", dijo Mila Ximénez tras irrumpir en las instalaciones de Mediaset.

"Necesitaba verte, decirte que te quiero y que te echo de menos. También he venido para que me vean que no estoy en coma ni ingresada en el hospital, que se dicen muchas tonterías", dijo la colaboradora.

Mila Ximénez: "Esto es un tropiezo más, un incidente"

En cuanto a su salud, explicó que "sigo con el tratamiento y todo va bien. El miércoles me hago una prueba importante y si sale bien es que va todo bien". "Esto es un tropiezo más, un incidente. Siempre digo que yo no estoy enferma sino que es mi cuerpo el que tiene algo mal", comentó.

Ximénez quiere volver cuanto antes a trabajar en su programa. "Hace noventa días que no piso Sálvame. Ha sido raro volver, me estaba hasta mareando. Lo echo mucho de menos. Quiero trabajar ya".