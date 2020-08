La genial respuesta de Toñi Moreno a una seguidora que la llamó "fea" en un directo de Instagram Ecoteuve.es 27/08/2020 - 19:45 0 Comentarios

La presentadora triunfa con la reacción que tuvo ante el insulto inesperado

Toñi Moreno es una de las presentadoras más activas en las redes sociales. Mientras se resuelve su futuro en Mediaset (acabará la semana que viene la sustitución de Emma García en Viva la vida), la gaditana ha hecho un directo mostrando un entrenamiento junto a su monitora.

Toñi ha explicado los hábitos de sueño y ejercicio que está llevando a cabo desde el nacimiento de Lola. Sin embargo, una seguidora ha torpedeado la conexión llamándola fea, a lo que ella ha tenido una reacción brillante.

"Me ha dicho alguien que qué fea, ¿veis normal que te digan eso a las 9 de la mañana? Sé que no estoy en mi mejor momento, pero vamos que me digas eso, hay que ser más feliz", ha dicho Moreno.

Por otra parte, la presentadora ha aclarado cuáles son sus próximos programas: "Sobre los proyectos profesionales tengo La báscula en Telemadrid y en Canal Sur regresa Los mejores años de tu vida". Además de su nuevo libro que saldrá "pronto" a la venta, Toñi ha hablado de "Un poryecto muy chulo" del que no puede hablar.

