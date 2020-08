"Espero que Jorge Javier haya descansado estas Navidades": la pifia de Cifuentes tras postularse a 'Sálvame' como colaboradora Ecoteuve.es 27/08/2020 - 18:25 0 Comentarios

Desternillante encuentro en los pasillos de Mediaset entre Kiko Hernández y la expolítica

Fantasía en Sálvame. Cuando Kiko Hernández ha salido del plató en busca de Anabel Pantoja tras su espectacular bronca con Miriam Saavedra, se ha topado en los pasillos de Telecinco con Cristina Cifuentes, que se dirigía al estudio donde se emite Cuatro al día.

"La que se está liando, Cristina", le ha dicho Kiko al verla. "¿Qué os ha pasado hoy?". "Pues que al parecer el novio de Anabel Pantoja, el Negro, en la famosa de Nochevieja de Cantora quiso liarse con dos señoritas".

Cifuentes no ha tenido ningún problema en opinar sobre el asunto: "Mira, yo eso no me lo creo. Teniendo una novia como Anabel, ¿cómo va a querer liarse con otras dos señoritas? No hombre, no".

Antes de irse, Kiko le ha invitado a que formara parte del programa: "¿Cuándo vas a venir de colaboradora, que te estamos esperando?". "Yo cuando queráis. Ya sabéis que veo Sálvame y defiendo Sálvame. Lo ve todo el mundo. Luego te dicen '¡Uy, estaba haciendo zapping y de repente te he visto!', ha respondido la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Me dicen que ya tienes citación el próximo martes que vuelve Jorge Javier Vázquez", ha replicado Hernández a lo que ella ha rematado con un lapsus de por medio: "¡Ah, qué bien! Espero que haya descansado mucho estas Navidades".