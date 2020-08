Espectacular bronca entre Anabel Pantoja y Miriam Saavedra: "¡Como nombre al 'Negro' le arranco la cabeza!" Ecoteuve.es 27/08/2020 - 18:01 | 18:39 - 27/08/20 0 Comentarios

La peruana insinúa que 'El negro' tonteó con dos amigas suyas en la noche de sexo de Cantora

"Yo me calle esta historia en enero, pero mi primo [Kiko Rivera] lo soltó en un arrebato". La noche de sexo y lujuria en Fin de año de 2018 en Cantora ha vuelto a ser noticia este jueves en Sálvame por culpa de Miriam Saavedra para pesar de Anabel Pantoja.

Según aseguró el DJ en una gala de Supervivientes, pilló a dos amigas de Chabelita teniendo sexo en el sofá del salón de su casa. Todo ello, en una escena en la que afirmaba que su hermana y Aneth estaban indirectamente implicadas.

Pues bien, la peruana ha incendiado el plató del programa de Telecinco al asegurar que 'El negro', el futuro marido de Anabel, se habría insinuado a dos de las chicas, "mis amigas", implicadas en el comentado lance. "Anabel se puso sumamente celosa. Tú por eso te enfadaste y quisiste echarlas. Él estaba muy contento, muy alegre, hubo un tonteo y un toqueteo".

"Como nombre al 'Negro' le arranco la cabeza"

Esto ha originado una espectacular bronca en directo, que ha acabado con la sobrina de la tonadillera marchándose del plató. "Se fueron a un sitio privado, para eso que se hubieran venido a un plató", ha espetado Anabel mientras que Miriam la llamaba "manipuladora".

"Deja de nombrar al Negro", ha repetido una y otra vez Anabel. "Como le nombre le arranco la cabeza. ¿Ha venido aquí?". "Este es mi programa y tengo derecho a contar lo que sé, ¿vale? Yo no tengo a calentar el culo como tú haces", replicaba de inmediato Miriam. "Y a mi esa señora no me pone de celosa porque cojo las extensiones y se las devuelvo a la tienda. ¡A mi 'Negro' no!", gritaba Pantoja.

Además, María Patiño ha echado más leña en el asador al afirmar que Chabelita "estaba jugueteando con otra chica en un coche". "Tengo entendido que en ese momento salió Isabel Pantoja, pero sus amigos se la llevaron", ha añadido algo que Anabel ha negado que fuera su prima.

