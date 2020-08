Belén Esteban provoca un cisma en Telecinco: la discusión de Antonio Rossi y Pepe del Real Ecoteuve.es 27/08/2020 - 15:39 0 Comentarios

Los colaboradores de 'El programa del verano' se enzarzan por su compañera

La crítica que Belén Esteban hizo al aeropuerto de Barajas por sus medidas de seguridad ante el coronavirus no solo han provocado una fuerte polémica en las redes sociales. También en Telecinco, su cadena, y En el programa del verano especialmente.

"Me parecen mal, se ha metido en un berenjenal innecesario", dijo Pepe del Real este miércoles. El periodista lamentaba que las palabras de la colaboradora hubieran sido utilizadas para hacer crítica política. Incluso Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, las usó para lanzar un zasca al Gobierno. "Mi moraleja, que zapatero a sus zapatos, con todo el cariño Belén, que sabes que te quiero", dijo Pepe del Real.

A la colaboradora no le gustaron estas declaraciones de su compañero de cadena. "Ayer te pasaste un poco", ha opinado Patricia Pardo este jueves. "No me pasé para nada", ha respondido Pepe del Real. "Bueno, ella considera que sí te pasaste", ha apuntado Antonio Rossi. "Bueno, chico, considero que le di un consejo por lo que se estaba diciendo. Somos libres, solo faltaría que no se pudiera hablar".

El rifirrafe entre Pepe del Real y Antonio Rossi por Belén Esteban

Del Real y Rossi han protagonizado un rifirrafe que ha ido ganando en intensidad poco a poco. "El problema no es Belén Esteban, es Ignacio Aguado que utiliza sus declaraciones para dar caña al Gobierno", ha dicho el primero. "¿Ella es responsable de que la gente use las declaraciones que da? ¿Porque un tercero te coja las declaraciones te tienes que callar?", ha contestado Rossi, que ha afeado a su compañero que hoy estuviera, de alguna manera, reculando.

"Ayer criticaste a Belén Esteban y hoy has empezado diciendo 'Belén Esteban, no hagas estas declaraciones que las utilizan', ¡cambias el discurso!", le ha reprochado. "Mira a cámara otra vez y di 'Aguado no utilices a Belén Esteban", ha proseguido Antonio Rossi.

Rossi estalla: "¡Qué tiene que ver Belén con el metro!"

En ese momento, Pepe del Real ha retomado su argumento, asegurando que las palabras de Belén Esteban son "oportunistas". "Voy a hacer una propuesta, vamos a llevarnos a Belén al metro...", ha dicho. Ahí ha sido cuando Antonio Rossi ha estallado. "¡Qué tiene que ver Belén con el metro! Ella está en el aeropuerto, tiene una cámara delante que se encuentra y dice 'oye, por cierto, no veas la que hay ahí dentro'... ¡pues ya está, no pasa nada!".