La rajada de Carlota Corredera: "Me consta que hay cadenas de televisión que no hacen pruebas del coronavirus"

La presentadora da la cara por Mediaset ante las críticas por no respetar la distancia social

"Si nos estuviéramos saltando la distancia social alguien tendría que intervenir"

Carlota Corredera tuvo que dar la cara por Telecinco después de las críticas recibidas por saltarse las medidas de seguridad frente al coronavirus. Todo esto se desencadenó por la guerra de tartazos que protagonizaron los colaboradores de Sálvame en directo y que acabó con Kiko Hernández restregando merengue y chocolate en el cuerpo de María Patiño.

Además, Rafa Mora, Chelo García Cortés e Ylenia Padilla salieron a la carrera para evitar el indeseable tartazo. Cabe señalar que hace tan solo una semana, Telecinco despedía a Marta López por su "conducta irresponsable" ante el coronavirus y que provocó que varios compañeros suyos tuvieran que confinarse en sus casas.

Pues bien, aprovechando la sección que tiene el doctor Jesús Sánchez Martos en el programa de Telecinco, Carlota Corredera tomó la palabra para hacer frente a las críticas y defender a la cadena.

Carlota Corredera: "No nos saltamos ninguna distancia social"

"Nosotros no nos saltamos ninguna distancia social porque si nos la estuviésemos saltando alguien tendría que intervenir. Entonces, como no interviene nadie habrá que confiar en la profesionalidad y la responsabilidad", dijo contundente la presentadora.

La reprimenda de Carlota también salpicó a la competencia al decir lo siguiente: "Hay sitios en este país y cadenas de televisión en este país que a mí me consta que no hacen pruebas y, sin embargo, siempre nos llevamos palos los de siempre. ¡Ya está, no me quiero calentar!".

