"Se reían de mí, era basura": Juanra Bonet se sincera y cuenta su drama infantil

El presentador de '¡Boom!' relata uno de los capítulos traumáticos de su niñez

Juanra Bonet habló este miércoles con Los Dispersos sobre fútbol. "Os veo y me parece que habéis echado muchas pachangas", dijo el presentador a los componentes del equipo más duradero de ¡Boom!

"Yo soy bastante torpe y jugaba de defensa cañero, que es lo único que puede hacer uno cuando no sabe jugar", dijo Miguel Ángel cuando el presentador hizo ese comentario.

"Hay algo peor, que es lo que me pasaba a mí", confesó Juanra Bonet. "¿Portero?", le preguntaron. "No, y os juro que es verdad", apuntó el conductor del programa.

"Me elegían el último y se reían de mí"

"Me elegían el último y me ponían detrás del portero, como un tercer palo", dijo, con las consiguientes risas del público. "No servía de nada, porque yo me apartaba. Se reían de mí, y mis padres que venían a ver a algún partido; era basura, he sido un cobarde siempre".