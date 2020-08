Un comentario de Pablo a Nacho en 'El Rosco' desata las críticas en 'Pasapalabra'

El duelo que todas las tardes protagonizan Nacho y Pablo está afianzando la audiencia de Pasapalabra, cada vez más fuerte en Antena 3. Su cara a cara en el Rosco divide a los fans del programa, que se dividen entre los que apoyan a uno y a otro.

Este miércoles, 26 de agosto, fue Nacho el ganador de la prueba final con 22 aciertos. Pablo, por su parte, se quedó cerca, con 21 respuestas correctas y tres fallos. El bote ascendía a 532.000 euros.

Sin embargo, lo más comentado en las redes sociales fue un comentario que se escuchó por lo bajini justo cuando Roberto Leal estaba desvelando las respuestas correctas de las dos definiciones que le quedaron por responder a Nacho. "¡No me lo puedo creer... ¡Tenía las 25 de Nacho!", comentó Pablo.

El comentario no gustó a los fans de Nacho, que vieron esas palabras como innecesarias. Por otra parte, Pablo también tiene a sus fieles seguidores que le defienden y que aseguran que las definiciones que le tocan a Nacho serían más asequibles.

No soy hater y los dos me parecen unos fenómenos, pero esa manía de Pablo de apostillar el rosco de Nacho me parece fatal ????????????#pasapalabra74