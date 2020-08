Quién es Maya Pixelskaya, la 'culpable' de la última polémica de Cristina Pedroche en 'Zapeando' Ecoteuve.es 14:30 - 26/08/2020 0 Comentarios

La madrileña, apasionada de los videojuegos retro, aterrizó en el programa gracias a Dani Mateo

"Maya es un pibón que no podría estar con este señor". Esta broma de Cristina Pedroche hacia Santi Alverú en Zapeando acabó con un aluvión de críticas que llevó a la colaboradora a bloquear los comentarios en sus redes sociales. Y todo porque, en tono de broma según han explicado, él devolvió el golpe metiéndose con la altura de Dabiz Muñoz y ella respondió con la 'amenaza' de escupirle cuando fuera a comer a Diverxo.

Pero, ¿quién es Maya Pixelskaya? Esta madriñeña se ha convertido en una fija del programa que lidera Dani Mateo en las tardes de La Sexta tras la cuarentena. De hecho, llegó a Zapeando porque el presentador pidió a dirección que le hicieran un casting a la que había sido su compañera en Yu, no te pierdas nada. Y no se equivocó con su apuesta.

Maya Pixelskaya, que debutó en el programa de Globomedia presentando noticias curiosas sobre tecnología y ciencia, se autodefine como "pintora, presentadora, diseñadora, jugadora y enumeradora". La 'zapeadora' es muy conocida en el mundo de los videojuegos puesto que es la presentadora del canal online eSports Vodafone.

Pero lo que le ha catapultado a la fama es su pasión por el pixel art, una técnica basada en los pixels de los videojuegos retro, de los ochenta y noventa. De ahí su nombre artístico porque su nombre de pila es un verdadero misterio.

Maya Pixelskaya: la tienda online que tiene la colaboradora de 'Zapeando'

Después de graduarse en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid en 2008, Maya Pixelskaya hizo un curso de animación 2D en la Escuela Superior de Dibujo Profesional, lo que le llevó a participar en Arrugas, una película ganadora de dos Goya sobre el alzheimer.

Sin embargo, tal y como declaró en una entrevista concedida a Vandal, se alejó del mundo de la animación porque "no me convenció nada de nada" pese a disfrutar una "barbaridad". Su trabajo delante de las cámaras hizo que superara la ansiedad que tenía: "Si tienes ansiedad y depresión, lo último que te apetece es que te vea mucha gente, pero a mí esto me hizo animarme a que me vean".

Maya Pixelskaya, además, tiene una tienda online en la que vende todo tipo de productos diseñados por ella misma: desde vestidos, camisetas (la del teletexto de TVE cuesta 27 euros) hasta cojines, tazas, puzzles, fundas para el móvil y mascarillas.

Por último, hay que decir que la colaboradora de Zapeando también triunfa en redes sociales. En Twitter tiene más de 26.000 seguidores, mientras que en Instagram la siguen más de 34.000 fans.

