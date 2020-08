El llamativo silencio en Barça TV sobre la posible marcha de Leo Messi pone en aprietos a sus presentadores Ecoteuve.es 26/08/2020 - 13:29 0 Comentarios

La cadena oficial pasa de puntillas el burofax que mandó el argentino al club

La decisión de Leo Messi de abandonar el Barça este verano es una de las noticias del año. Sin embargo, la televisión oficial del club culé apenas ha hablado sobre el tema que, ahora mismo, es la comidilla de todos los programas deportivos del mundo.

A muchos seguidores les ha chocado que el canal no aclarara lo que ocurre con el argentino en pleno directo por la presentación de Francisco Trincao como nuevo jugador.

El presentador ha dado a la audiencia los motivos de forma escueta: "No estamos diciendo si Messi estará el año que viene o no. Barça TV es la televisión oficial del Barça. Hasta que no haya comunicado oficial no podremos explicar nada".

"La gente que se pregunta '¿por qué no hablan de todo lo que pasó ayer? Pues porque no se ha comunicado nada oficialmente", ha seguido diciendo. "Barça TV como televisión oficial del club lo que hace es explicar lo que hay oficial y lo oficial de hoy es la presentación de Trincao. Se habla de Trincao por no hablar de Messi. No, no. Son cosas distintas".

El silencio en la televisión institucional del Barça se une al desplante de su presidente Josep María Bartomeu en la presentación de Trincao. El máximo mandatario (culpable para muchos del adiós de Messi) sí se ha hecho la foto con su nuevo fichaje, pero después ha 'huido' de la rueda de prensa dejando la papeleta a Ramón Planes, el sucesor de Abidal, para que respondiera a las preguntas de los periodistas sobre Leo.

