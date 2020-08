"Se va la tiranía del vestuario": Juanma Castaño destroza a Messi por su "portazo" al Barça Ecoteuve.es 12:13 - 26/08/2020 0 Comentarios

El locutor de COPE ataca al argentino al afirmar que no ha sido un líder del equipo

La decisión de Leo Messi de marcharse del FC Barcelona tras una temporada nefasta ha dejado multitud de opiniones al respecto. Una de las más duras ha sido la de Juanma Castaño en El partidazo de la Cadena COPE al considerar que el argentino deja 'tirado' al club en medio de una crisis deportiva sin precedentes.

"Me parece muy desleal dar este portazo en este momento. No puedo defender esta postura. Que los aficionados del Barcelona se hayan enterado porque Messi haya mandado un burofax al Barça y lo haya contado un medio argentino es increíble", criticó el locutor.

Lea también: "Messi, quédate por la gente que te quiere": el mensaje a corazón abierto de Josep Pedrerol

"Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo y se lo han comido".

Castaño también tuvo 'palos' para el presidente al decir que "la gestión es nefasta" porque, en su opinión, "el Barcelona tendría que haber amputado antes la sociedad Messi - Luis Suárez" al considerarla una "pareja tóxica". "No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, ni a Puyol. ¿Se va un líder del Barça? Para mí, no".

Lea también: Carlos Herrera machaca a Sánchez: "Vuelve moreno de la playa para no decir nada; se lava las manos"

Manolo Lama: "El barcelonismo no se merece este lamentable espectáculo"

Por otra parte, Manolo Lama ha reflexionado sobre la decisión histórica del argentino de abandonar el club donde ha crecido acogiéndose a la cláusula de rescisión de su contrato: "Para mí no hay duda que en el fondo Messi tiene la razón. Pero sus formas le han quitado la fuerza moral que tenía. El barcelonismo no se merece este lamentable espectáculo".