Carlos Herrera machaca a Sánchez: "Vuelve moreno de la playa para no decir nada; se lava las manos" Ecoteuve.es 26/08/2020 - 10:44 0 Comentarios

El locutor estrella de Cope lanza una durísima crítica al presidente del Gobierno

Carlos Herrera ha vuelto con más fuerza que nunca. Después de un tiempo de vacaciones, el locutor de Cope lleva dos días atizando al presidente del Gobierno, que este martes compareció tras la reunión del consejo de ministros. "Pues va y le contraprograma Messi, ¡qué cojones!, o sea Messi hoy se lleva las portadas", ha dicho el periodista.

"Con lo bien que se lo había pintado él diciendo 'he vuelto, he vuelto de la hamaca, he vuelto de la duna, ya estoy aquí moreno, remoreno, dispuesto a salvaros la vida todos'. Una hora y media, una hora y media de comparecencia de este tipo, hora y media para no decir nada, hora y media solamente como ejemplo de lo que es la máquina de propaganda de Moncloa. Hora y media para dar la impresión de que efectivamente ha venido a salvarnos, pero ni salvarnos ni nada parecido. ¿Presentó ayer algún plan nacional? ¿Enseñó ayer algunos papeles trabajados de algún ministerio con planes de actuación ante el desafío tremendo que vive España ahora? Ni lo sueñen, nada, absolutamente nada", se ha quejado Carlos Herrera.

"Vuelve y se lava las manos", ha reprochado el locutor a Sánchez, que ofreció a las comunidades autónomas la posibilidad de decretar el estado de alarma por territorios si así lo pedían. "La peor situación sanitaria de Europa y vuelve un presidente de la playa y dice que no se pone al mando, no crea normas homogéneas, hombre no le toca las las narices a sus socios y antepone intereses particulares a intereses generales, ese es Sánchez".

"Sánchez es la nada, pero muy mala"

La crítica de Herrera ha ido ganando intensidad por momentos. "¿Dónde pone, en qué ordenamiento pone, en qué ley pone que Sánchez no tenga responsabilidad alguna? ¿Dónde pone que puede aplicar un estado de alarma radical cuando le apetece y pasar de todo cuando le viene bien para borrar las huellas de las negligencias, de los errores previos? ¿Dónde pone que puede movilizar al Ejército si le da la gana pero ignorar otras cosas como las pateras o cargarle Ayuso las residencias de ancianos? ¿Dónde pone que Sánchez puede confinar a 47 millones de personas cuando le da la gana e irse después de vacaciones a Doñana cuando le apetece? ¿Eso dónde lo pone?", se ha quejado.

"Y luego, ¿dónde pone que tenía, que tenga que someternos a una hora y media, una hora y media, de nada, de absolutamente nada? Pero es que estamos en eso, Sánchez es la nada pero muy mala, muy mala", ha concluido.