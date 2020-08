El verdadero motivo por el que Rocío Flores ha desaparecido de la televisión tras 'Supervivientes' Ecoteuve.es 25/08/2020 - 18:59 0 Comentarios

Su padre, Antonio David, explica que ella nunca tuvo intención de quedarse en los medios

Ni rastro de Rocío Flores en televisión... hasta este último sábado cuando Socialité destapó su "monumental enfado" en un chiringuito de Málaga con su novio Manuel y que terminó con ella "abandonando el local con muy malas maneras".

Este martes, Antonio David ha dado la versión de su hija en Sálvame. "Según Rocío no hubo bronca, es absolutamente falso. Dice que las imágenes grabadas son de cuando fue a recoger un cargador de móvil y a comprar comida para llevar", ha dicho. "Yo me pregunto cómo es que si existen esas imágenes no existen las de la discusión".

"Tema zanjado", ha dicho Carlota Corredera, aunque minutos después ha sacado otro tema sobre la mesa: "Se habla mucho de que tu hija está desaparecida de los medios, después de toda la exposición que tuvo en Supervivientes. ¿Ha decidido desaparecer? ¿Es porque estando de perfil bajo puede ayudarle en su deseo de reencontrarse con su madre?".

"Ella tomó la decisión de participar en mi defensa en GH y luego en Supervivientes por los motivos que conocéis y ahora mismo está alejada porque nunca ha estado en los medios", ha respondido el colaborador. "Participó en el reality para que la gente la conociera, ahora ya la conoce".

Eso sí, su padre ha dejado la puerta abierta a que Rocío Flores vuelva a la televisión: "A partir de ahí, cualquier proyecto o historia profesional que le presenten y le interese, lo hará siempre teniendo en cuenta que no quiere vincularse mucho más".