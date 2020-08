"En el cementerio hay mucha gente libre": Patricia Pardo, furiosa con los vecinos de Usera, en Madrid Ecoteuve.es 25/08/2020 - 17:36 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco estalla contra quienes no cumplen las medidas

Los contagios por coronavirus en los barrios del sur de Madrid crecen por días. Es el caso de Usea, uno de las zonas de la capital más afectadas. Ya es mediodía acudió para observar si los vecinos cumplen las medidas de seguridad pero lo que han visto no ha gustado nada al equipo del programa.

"Es indignante lo que hemos vivido en Usera toda la mañana. Calles llenas, mascarilla bajada, muchos sin llevarla encima, sin distancia de seguridad", dijo Inma Rivas, reportera del programa.

La periodista recogió algunos testimonios de los vecinos. "No me gusta la mascarilla y si puedo no la llevo. En los jardines y los parques hay que ser libre. Obligatorio es, pero yo me lo paso", expuso uno. "Me lavo la boca con agua oxigenada para matar bacterias", apuntó otro.

"En el cementerio hay mucha gente libre"

En ese momento, Patricia Pardo estalló, incapaz de creer que eso que oía "estuviera pasando en España". "No me extraña que Inma Rivas tenga un cabreo monumental", dijo Pardo. "Quiero ser libre', dice un señor. En el cementerio de la Almudena también había mucha gente libre", espetó la presentadora, furiosa.