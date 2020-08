Ylenia provoca un incendio en Twitter por su opinión sobre la vacuna del coronavirus: "Gobierno inútil" Ecoteuve.es 13:34 - 25/08/2020 0 Comentarios

La exconcursande de 'Gandía Shore' denuncia la incompetencia de los políticos

Ylenia Padilla ha provocado un incendio en Twitter por dar su opinión sobre la vacuna del coronavirus y tras conocer que la OMS ha dicho este martes que la decisión de hacer obligatoria o no la vacuna contra la COVID-19 será de los gobiernos de cada país.

La que fuera concursante de Gandía Shore ha saltado como un resorte haciéndose eco de esta información afirmando que ella no se la va a poner. "No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Sí, lo digo", ha escrito en su cuenta criticando al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lea también: Jesús Candel 'Spiriman', el médico que abroncó a 'Sálvame', anuncia que tiene un cáncer "muy agresivo"

Su mensaje ha hecho que Ylenia se convirtiera en tendencia en redes sociales y que muchos usuarios se 'lanzaran a su cuello', algo que ella ha reído: "Hay mucho que fracasa en la vida y se autolicencia en Twitter. Me encanta entrar en mi TT y leer los cortos que son".

La colaboradora de Mediaset ha ido más allá en su 'golpe' al Ejecutivo con otro tuit: "Me fio más de las decisiones de mi empresa que no tiene vacaciones, que sigue informando y entreteniendo a muchos afectados. Que de la imposición que me ponga un gobierno inútil".

"Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando. ¿Y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno? Su credibilidad no existe. La incoherencia e incompetencia tiene consecuencias", ha asegurado también.

Lea también: "Belén Esteban tiene razón": Ignacio Aguado utiliza a 'La Princesa del Pueblo' para criticar al Gobierno