"¡Yo salí en pelotas!": Leticia Sabater, testigo directo del incendio en el restaurante de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche Ecoteuve.es 24/08/2020 - 19:51 0 Comentarios

La ganadora de 'La casa fuerte' estaba tomando el sol en el hotel ubicado en el mismo edificio

Leticia Sabater fue testigo directo del incendio que se produjo en la cocina de Diverxo, el restaurante que tienen Dabid Muñoz y Cristina Pedroche, ubicado en la calle Padre Damián de Madrid. "Me siento agradecido y abrumado por vuestro apoyo", ha dicho él en Instagram.

"¡Qué susto! No te puedes ni imaginar", ha empezado diciendo la ganadora de La casa fuerte en Sálvame. Las llamas pillaron a Leticia tomando el sol en el spa del hotel Eurobuilding (el restaurante está en los bajos del edificio). "En esto que una chica grita: '¡Un incendio! Y entonces, la tía sale corriendo como una moto hacia abajo".

Lea también: "Me trató como la última mierda": la experiencia "terrorífica" de Carlota Corredera con Miguel Bosé

"Yo me levanté y empecé a ver humo negro a borbotones, cada vez más, cada vez más, y veo que salen todos los cocineros despavoridos y uno dijo '¡cuidado, cuidado, que es un motor que está ardiendo, que está la mitad de la cocina ardiendo!", prosiguió relatando.

"Fue cuestión de cinco minutos, pero espantosos porque tú no sabes si va a explotar la cocina. Estaba pared con pared y mi coche abajo", ha dicho Sabater, que justo en ese momento "estaba en bikini". "Me fui a cambiar y empezó a sonar la alarma y no te lo vas a creer, salí en pelotas, con la braga del bikini y sin nada así (tapándose los pechos con las manos)".