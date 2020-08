Nueva bronca entre Rafa Mora y Lydia Lozano en 'Sálvame': "Eres un ser despreciable" Ecoteuve.es 24/08/2020 - 19:01 0 Comentarios

El valenciano la acusa de traicionar a sus compañeros por "chivar" a dirección "cosas privadas"

Los cuchillos han vuelto a 'volar' en Sálvame este lunes. Lydia Lozano y Rafa Mora han sido protagonistas de la primera bronca de la semana. Todo ha empezado cuando el valenciano ha afirmado que ella es un "ser despreciable" tras acusarle de traición a un compañero del programa.

"Yo me remito por algunas vivencias que he vivido. Es una persona que va a hablar con dirección para contar cosas privadas de un compañero sabiendo que le puede hacer mucho daño y arruinarle la vida... No he dicho nada", ha dicho Rafa haciendo que Lydia, desde su casa, estallara.

"¿Qué qué? ¿Qué no has dicho nada? Perdona, que tú has pasado por el polígrafo y tú cuentas las cosas de las reuniones. ¿Sabes lo que saqué yo en ética? Sobresaliente", ha gritado. "Últimamente estás espesa, tienes que hacer algo con tu vida. No vuelvas a mentir", ha dicho él aclarando que "temas banales de la reunión los puedo extraer a un plató, pero no son temas delicados".

"Este señor en la revista por la que cobró que yo cada vez que no iba un compañero mío a trabajar, y me iba a dirección a preguntar por qué venían un día más otros", ha dicho la colaboradora muy enfadada con Rafa Mora, una tensión que va in crescendo en los últimos días.

A la bronca se ha sumado Miguel Frigenti, que no se ha cortado a la hora de decir que Rafa Mora era un "pelota" de Kiko Matamoros. "Yo no le llevo el bolso a nadie, pero Kiko está por encima de todos vosotros".

