Suso se desnuda por fuera y por dentro: la trágica muerte de su padre y el accidente de su hermana

El colaborador de Telecinco pasa 24 horas con Torito, en la sección de 'Viva la vida'

Suso Álvarez fue el protagonista de la sección de Torito en Viva la vida. El reportero del programa de Telecinco pasó un día entero con el exconcursante de Gran Hermano que, poco a poco se ha hecho un hueco en televisión. Su siguiente reto es empezar la carrera de Psicología. "Es la que más mujeres tiene", ríe.

Torito pudo entrar en la casa donde vive Suso, en la que hay desde preservativos de chocolate caducados y unas "bragas perdidas" hasta una camiseta en apoyo a Maite Galdeano, la que fuera su suegra. "Me doy cremita de noche, de día y mediodía", dice.

Suso demostró su sentido del humor al quitarse toda la ropa e invitar a Torito a ducharse juntos. A continuación, el joven ya se puso más serio al hablar de los momentos más complicados de su vida: la muerte de su padre y el accidente de su hermana Yara.

"He llorado mucho": los peores momentos de la vida de Suso

"He tenido mucha mala suerte", confiesa. "Mi padre era mi ídolo, mi héroe. Se puso malito y poco a poco se fue yendo. Fue algo muy trágico, era muy joven, no llegaba a los cuarenta años".

Cuando la familia ya se había recuperado, la vida le dio otro 'golpe' cuando su hermana sufrió un accidente doméstico que le dejó en coma a causa de la diabetes que padece. "Fue la hostia más grande de mi vida. Pasarlo mal es que te toquen a uno de los tuyos y que la enfermedad venga a visitarte a mi casa".

Por último, Suso se sincera sobre los problemas económicos de su casa cuando era pequeño, cuando su madre tuvo que sacar adelante a él y a sus dos hermanas: "Recuerdo que se me rompían las bambas y me las tenía que pegar con cola. Mi madre dormía tres horas solos al día. Limpiaba por las noches y por el día. He llorado mucho".

