"Me trató como la última mierda": la experiencia "terrorífica" de Carlota Corredera con Miguel Bosé

La presentadora vuelve a 'Sálvame' una semana después de su aislamiento

Carlota Corredera ha reaparecido en Sálvame después de una semana ausente por los protocolos contra el coronavirus que activó Mediaset la semana pasada. Aunque la presentadora ha regresado, no lo han hecho los colaboradores más potentes -Gema López, Lydia Lozano, Antonio Montero, Antonio David-, que siguen fuera del programa.

Todo cambió el pasado lunes en Sálvame. Mediaset activó las medidas de seguridad tras detectarse un posible caso de coronavirus. De pronto, desaparecieron todos los tertulianos que habían participado ese día y también Carlota Corredera, que había sido la presentadora.

Corredera ha estado sin aparecer en Sálvame hasta hoy, ya que Kiko Hernández se hizo cargo del programa durante toda la semana pasada. Este domingo por la noche Corredera sí condujo Hormigas Blancas.

Al igual que Sálvame, los presentadores de Ya es mediodía también fueron obligados a ausentarse del programa durante unos días. Marc Calderó sigue en casa y este lunes ha entrado desde allí. Verónica Dulanto, en cambio, sí ha vuelto al plató.

Carlota Corredera: "No me ha tratado nadie peor que Miguel Bosé"

En su vuelta a Sálvame, Carlota Corredera ha contado la mala experiencia que tuvo con Miguel Bosé cuando ella empezaba a trabajar y le hizo una entrevista con motivo del estreno del programa Séptimo de caballería que el cantante presentó en TVE.

"No me ha tratado nadie peor que él en mi vida", ha confesado la periodista. "Me dio una entrevista terrorífica, me trataba como la última mierda", ha explicado. Según su relato, Bosé desacreditaba sus preguntas una y otra vez, a lo que ella contestaba que la información estaba sacada de la nota de prensa de TVE.

"Lo intenté remontar, pero qué horror de entrevista. Estaba de una mala hostia... Y, de pronto, llegó el momento de hacer las fotos y estaba arrebatador", ha relatado. "Me trató muy mal", ha insistido Carlota Corredera sobre aquella experiencia cuando ella trabajaba en Diario 16.