La tajante respuesta de Ana Terradillos a la defensa que Alberto Rodríguez hace de Iglesias y Montero Ecoteuve.es 24/08/2020 - 12:37 0 Comentarios

El diputado de Podemos advierte de un "escenario feo" si se generalizan los escraches

Alberto Rodríguez, secretario organización de Podemos, ha entrado en El programa del verano para dar su punto de vista sobre las informaciones de la supuesta financiación irregular de Podemos. El político ha dicho que son "bulos" y se ha quejado de una "doble vara de medir". "El Tribunal de cuentas no ha actuado con la misma celeridad y con la misma profundidad que con el Partido Popular", se ha quejado.

A continuación, el programa ha abordado los escraches que están sufriendo Pablo Iglesias e Irene Montero. Alberto Rodríguez los ha condenado. "No es natural que se esté acosando a una familia durante meses en su vivienda, de vacaciones y arrojar objetos dentro con total impunidad y que se normalice por parte de los poderes del estado y de los medios de comunicación", ha dicho.

Lea también: "Deberías ser más objetiva": tensa entrevista de Patricia Pardo con unos okupas

Acto seguido ha hablado de la posibilidad que esos escraches se generalicen. "Estamos entrando en un escenario muy peligroso. Si esa practica se normaliza, a lo mejor hay gente que cuando la despidan en el trabajo, en vez de hacer un piquete en la empresa, va a la casa del empresario", ha manifestado. "A lo mejor van varias personas a casa de Florentino Pérez y deciden estar meses en la puerta de su casa porque hay despidos en una de sus empresas multiservicios; o deciden ir a casa de una famosa presentadora de televisión porque no le gusta lo que dice", ha continuado.

"No me gustaría ese país, porque esa sería una deriva muy peligrosa en la que ganaría las políticas de odio", ha dicho Alberto Rodríguez. "Hay que impedir esas prácticas porque, si no, se van a generalizar y vamos a ir a un escenario muy feo que no nos gustan ni un pelo", ha enfatizado.

"Iglesias y Montero sí tienen protección, cosa que otros no tenían"

Ana Terradillos ha pedido intervenir para dejar claro su postura respecto a este tipo de protestas. "No termino de interpretar lo que quiere decir a lo que se podría llegar", ha dicho la presentadora. "Pero desde este programa condenamos todo tipo de escrache, condena y amenaza como le han hecho a Iglesias y Montero", ha comunicado.

"Por cierto, Iglesias y Montero sí tienen protección, cosa que otra gente en este país no tienen... o no tenían, cuando otros atacaban", ha espetado.