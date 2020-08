Toñi Moreno revienta contra Avilés: "¿Por qué tenemos que recordarle esa mierda?" Ecoteuve.es 10:25 - 24/08/2020 1 Comentario

La presentadora abronca al colaborador por su actitud en el plató de Telecinco

Toñi Moreno y José Antonio Avilés han vuelto a tener otro enfrentamiento en Viva la vida. Todo comenzó durante la entrevista que concedieron Fani y Christofer, que explicaron en el programa que finalmente no se casarán por culpa del coronavirus.

José Antonio Avilés no estaba invitado a la boda y algunos de sus compañeros del programa bromearon sobre este punto.

Christofer le explicó por qué se había quedado fuera de la lista. "Con las tonterías que sueltas de que no te crees nuestro amor. Tú tendrías que saber por qué no estás invitado...", le dijo el novio de Fani.

Avilés intentó defenderse recordándole su paso por La isla de las tentaciones. "Como sé que hay una parte de lo que has vivido en televisión que no te gusta que te recuerden, no te lo voy a recordar. No es ningún golpe, solo digo que me podría poner a su altura y no lo hago", explicó cuando el resto de compañeros se le echaron encima.

Toñi Moreno estalló. "Esta señora participó en un programa, sí. Se flipó por un señor, le pidió perdón a su novio y su novio le perdonó. ¿Por qué tenemos nosotros que recordarle esa mierda una y otra vez? Porque es un golpe bajo y una manera muy mala de defenderte".