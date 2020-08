"Miguel Bosé me echó": el día que Toñi Moreno acabó llorando Ecoteuve.es 10:43 - 24/08/2020 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco recuerda un altercado que vivió hace años

Miguel Bosé está de máxima actualidad por sus opiniones sobre el coronavirus. Los colaboradores de Viva la vida analizaron la figura del cantante y dieron su opinión sobre él, pero el testimonio que más llamó la atención fue el de Toñi Moreno.

La presentadora relató la mala experiencia que vivió hace unos años, cuando ella era reportera de Andalucía Directo y acudió a una rueda de prensa del cantante. "Me echó de una rueda de prensa", afirmó la comunicadora.

Toñi Moreno había acordado que, tras el acto de presentación de su gira, el cantante le daría unas declaraciones a cámara, pero antes de comenzar su equipo le dijo que finalmente no sería posible.

"Yo me quedé en la rueda de prensa y, al final, levanté la mano para decirle que estábamos un poco enfadadillos porque nos había prometido entrevistas...", relató la presentadora este domingo en Telecinco.

"No terminé. 'Por favor, fuera', dijo", según relató Moreno, que vio cómo una persona del equipo le invitó a salir. "Vino un tío negro, grande, y yo: '¡Que no me voy!", contó la presentadora.

Toñi Moreno: "Lloré muchísimo"

"Al final dije: 'Bueno, me voy yo y todos mis compañeros'. Pero no se fue nadie", contó Toñi Moreno entre risas. "La solidaridad entre nosotros [los periodistas] siempre ha sido maravillosa", dijo irónica. "Lloré muchísimo".

