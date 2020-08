Terelu, en 'Viva la vida': Apuros económicos y ruptura con 'Sálvame' ayudada por Paquita Salas Ecoteuve.es 15:25 - 23/08/2020 0 Comentarios

La tertuliana se sincera en plató sobre sus problemas con el dinero

Ya hace más de un año que Terelu Campos abandonó su sillón de tertuliana colaboradora en Sálvame por el mal clima laboral que sufría en plató día tras día. A pesar de ser liberador por un lado, la drástica decisión le perjudicó económicamente, aunque ha confesado en Viva la vida que uno de los empujones que ayudaron a dejar ese puesto fue su participación en Paquita Salas (Netflix), de Los Javis.

"A la semana de irme dije: '¿Qué has hecho?' Porque no tenía ningún respaldo económico y hubo un momento en el que me asusté", explicó este sábado 22 de agosto a Toñi Moreno en Viva la vida, programa por el que sustituyó a Sálvame.

Declaró que notó "vértigo" al irse de su principal fuente de ingresos, pero que a la vez fue "una decisión que ya estaba muy elaborada en mi mente y la dirección de la productora lo sabía desde hacía mucho tiempo".

Pero como no da los mismos beneficios el trabajar cuatro días al mes que tres a la semana, tuvo que tirar de exclusivas en el papel couché para mantenerse en su tren de estilo de vida: "Yo he podido sobrevivir gracias a eso. Es obvio", ha dicho en referencia a lo que ha vendido a las revistas del corazón.

Asimismo, ha reconocido que rompió con el programa presentado por Jorge Javier ayudada por la experiencia vital que tuvo en su cameo en Paquita Salas, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi.

"Grabar Paquita Salas me ayudó"

"Hubo algo que me ayudó a que todo discurriera de esa manera, que fue grabar Paquita Salas con Los Javis, estar una semana de rodaje en un ambiente completamente diferente a mi mundo de trabajo, y conocí un mundo en el que fui feliz. Me lo pasé bomba, aprendí muchísimo, hubo tanta complicidad con el equipo...".

Terelu también ha confesado a la presentadora gaditana que tuvo "un dinero ahorrado importante que se lo llevó Hacienda" para rematar.