Marhuenda estalla contra Antonio Maestre en 'La Sexta Noche': "Es para irse" Ecoteuve.es 13:25 - 23/08/2020 0 Comentarios

Rifirrafes por los escraches/ "jarabe democrático"/acoso a políticos

Además del tema de los prostíbulos y el botellón que montaron en directo en plató, en La Sexta Noche trataron el supuesto acoso que viven el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, a los que han lanzado objetos en su chalet de Galapagar e incluso tuvieron que marcharse de sus vacaciones en Asturias por eso, dos motivos por los que la formación Unidas Podemos denunciará.

Este tema provocó una importante discusión en el plató de La Sexta Noche, que generó que la ira de Francisco Marhuenda, director de La Razón, se enfadara.

"Tanto da la ideología, no me importa, a mí siempre me parece mal. A diferencia de otros, me parece muy mal cuando Pablo lo hacía, lo digo de verdad, me parece un horror", declaró Francisco Marhuenda.

"¿Pero cuándo lo ha hecho, Paco?", interpeló Antonio Maestre, periodista.

"Oye, habla tú", respondió Marhuenda, visiblemente molesto.

Además, empezaba a oírse a María Claver diciendo que Iglesias defendía los escraches como "jarabe democrático".

"¿Cuándo Pablo Iglesias ha acosado durante tres meses la casa de alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si es que, os inventáis las cosas", sostenía Maestre.

"Es para irse esto, es muy aburrido"

Tras un buen rato discutiendo todos contra todos y pisándose por el "jarabe democrático", Marhuenda soltó la amenaza: "Oye, de verdad, Hilario, es para irse esto, es muy aburrido", se quejó el tertuliano.

Pino pidió a Maestre que dejara hablar a Marhuenda, y éste retomó la advertencia: "No, yo te digo, te lo digo en serio, ¿eh? Es que es para irse. Si no se puede hablar, es muy aburrido", alertaba el veterano periodista.

"Paciencia", le pidió Hilario Pino.

Ante ese consejo, Marhuenda saltó: "No, hombre, la paciencia tiene un límite", para proseguir con un "cojonudo" que Antonio Maestre sea, a su juicio, "antisistema".