Memes y burlas sobre 'La Sexta Noche' por montar en directo en plató un botellón

Críticas al debate de La Sexta por los invitados que simulan botellón

No lo ha leído mal, es literal: en el programa de tertulia La Sexta Noche, presentado en período estival por Hilario Pino en sustitución del habitual conductor Iñaki López, unos tertulianos de la mesa de expertos científicos montaron un botellón para explicar qué se suele hacer en ellos. Ante tal imagen surrealista, las bromas y pullas han corrido como la pólvora en redes.

La Sexta Noche ha vuelto a ser la comidilla de la parrilla televisiva del sábado no sólo por las polémicas declaraciones del médico César Carballo sobre el cierre de los prostíbulos sin condenarlos y al recordar que generan dinero, sino por una especie de sketch que han montado varios invitados y que ha sido la diana de las bromas en redes.

Tres tertulianos: el periodista Antonio Pérez Lobato; el médico César Carballo y el profesor universitario José Antonio López han tratado de recrear en directo un botellón en los tiempos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como si de un programa de humor se tratara el debate.

Botellas, grafiti, vasos... Y lluvia de palos en redes

Así, hicieron todo lo que se suele hacer en un botellón, a su juicio. Y lo llevaron a cabo junto a un decorado desfasado con un banco, varios modelos de botellas, bolsas e incluso una pared grafiteada.

La surrealista -y para algunos, grotesca- imagen generó críticas y burlas en Twitter hacia los invitados implicados, tales como: "Yo estoy flipando... Éstos no quieren volver a pisar un hospital. Prefieren vivir de la tele como tertulianos"; "Si fuera médico me estaría dando vergüenza ajena al ver que esta gente me representa"; "Cuando tienes 80 años y crees que los botellones se hacen con fondo grafitero"; "lo que me faltaba ver, un botellón en La Sexta Noche"; "¿Hay un programa en prime time explicando cómo actuar en un botellón? (prohibido en casi todas las CCAA hace muchos años). Cómo ponerse la mascarilla, coger los vasos, qué vasos son más peligrosos... Con un médico. ¿Estamos locos? No se puede hacer. Punto"; "Acabo de poner la tele y me encuentro a tres iluminaos enseñándonos como hacer un botellón. Había visto ridiculeces grandes en televisión, pero esto lo supera todo";

Cuando tienes 80 años y crees q los botellones se hacen con fondo grafitero#L6Nnovamosbien pic.twitter.com/O6oSGR98HJ — Plim (@PlimTheCabal) August 22, 2020

#L6Nnovamosbien lo que me faltaba ver,un botellón en la sextanoche pic.twitter.com/gRxWrmtnL2 — skywalkerlukesolo (@skywalkerlukeso) August 22, 2020

Yo estoy flipando... estos no quieren volver a pisar un hospital. Prefieren vivir de la tele como tertulianos — Alicia Peña (@apguirado) August 22, 2020

Ya no saben cómo rellenar programa!???? — Jacksonbraun???????? (@Jacksonbraun13) August 22, 2020

Hay un programa en Prime time... explicando cómo actuar en un botellón??? (prohibido en casi todas las CCAA hace muchos años). Cómo ponerse la mascarilla, coger los vasos, que vasos son más peligrosos... Con un médico!!!



Estamos locos? No se puede hacer. Punto.#L6Nnovamosbien — Joluchán (@maravinto) August 22, 2020

#L6Nnovamosbien



Hay días que cuesta ser de izquierdas. Hoy en la sexta noche están de botellón ???? — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) August 22, 2020

#L6Nnovamosbien el botellon está prihibido por ley. No deberia permitirse ningun botellon en ningun lugar de nuestro pais. — Leli (@Leli_GP) August 22, 2020

Ya lo que me faltaba por ver, un simulacro de botellón explicado por carrozas.#L6Nnovamosbien — Fil Spektor (@filspektor) August 22, 2020

#L6Nnovamosbien acabo de poner la tele y me encuentro a tres iluminaos enseñándonos como hacer un botellón?

Había visto ridiculeces grandes en televisión, pero esto lo supera todo — Encarna IIIRepública???? (@Encarna_ag) August 22, 2020

Si fuera médico me estaría dando verguenza ajena al ver que esta gente me representa — Alicia Peña (@apguirado) August 22, 2020

#L6Nnovamosbien El rollo macabeo que hay que aguantar para rellenar espacio... Botellón y profilaxis contra el COVID, oxínoron por antonomasia. ¿De verdad puede alguien imaginar a 20 tíos trompa adecuando sus ademanes contra el contagio? Casi que prefiero al de las anchoas. — Guzmán Fdez. Ortiz (@JohnnyNonino) August 22, 2020