Polémicas declaraciones del doctor Carballo en La Sexta: "Mucha gente come de los prostíbulos" Ecoteuve.es 11:20 - 23/08/2020 0 Comentarios

La opinión, en el punto de mira por el candente tema de los alternes

La Sexta Noche trató este sábado un tema muy viral que ha estado levantando ampollas desde hace días, por la dicotomía entre defensores y detractores: el cierre de los prostíbulos. Y las declaraciones de uno de los médicos tertulianos, César Carballo, han sido bastante llamativas al no abogar por el cierre de estos establecimientos per se ni condenar su funcionamiento sí o sí, basándose en el hecho de que producen dinero.

Y es que nunca un tema de debate produjo tantas opiniones enfrentadas y broncas en la parrilla como éste de los clubes de alterne y prostíbulos, ya estén funcionando con otras licencias falsas de otro tipo de establecimientos o no.

Ni siquiera el del cierre de las discotecas, pubs o la prohibición de fumar en terrazas generó tanto revuelo en los debates y tertulias de los medios de comunicación.

Así, la tertuliana Almendral recordó cómo de difícil es rastrear los contactos de los clientes y trabajadoras de los prostíbulos, lo que supone un problema para controlar la transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2: "Desde el punto de vista sanitario, era muy importante actuar sobre estos centros, porque es muy difícil aplicar los rastreadores", ha declarado la periodista experta en temas sanitarios Graziella Almendral. Y es que en el caso del prostíbulo Las Palmeras de Alcázar de San Juan, ningún cliente se ha presentado a hacerse la PCR aún a pesar del brote.

"Hay que dar alternativas a las personas que trabajan en prostíbulos", ha proseguido la comentarista Almendral.

.@GraziellaAlm "Hay que dar alternativas a las personas que trabajan en prostíbulos" #L6Nnovamosbien — laSextaNoche (@SextaNocheTV) August 22, 2020

"Mucha gente come y depende de los prostíbulos"

A continuación, el facultativo César Carballo, del madrileño hospital de La Paz, ha declarado lo siguiente: "A veces la ciudadanía no entiende los motivos de algunas medidas. No es 'pues cerremos los prostíbulos' porque hay mucha gente que depende su modo de vida y comer de eso, nos guste o no nos guste", ha opinado Carballo.

La tertulia ha seguido por esa línea con otro médico, del Clínico San Carlos, Juan Armengol: "Cuando se toman medidas en las que hay gente que se quede sin comer hay que buscar alternativas razonables, es muy importante".