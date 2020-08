Chicote cierra su bar de la Puerta del Sol por un positivo en COVID-19 Ecoteuve.es 22/08/2020 - 13:46 0 Comentarios

Había reabierto en la emblemática plaza el 2 de julio tras el confinamiento

El restaurante Taberna Chicote Puertalsol de Alberto Chicote, situado en plena Puerta del Sol de Madrid, en El Corte Inglés, cierra las puertas temporalmente por un positivo en nuevo coronavirus, tal y como ha anunciado el cocinero Alberto Chicote (Pesadilla en la Cocina) en Instagram.

En un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, el presentador de La Sexta relata que han recibido un resultado positivo en las pruebas de COVID-19 que se hizo un miembro del equipo y que, "aunque el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones aparentes" y que "las medidas de seguridad recomendadas se han respetado a rajatabla", su "responsabilidad" les lleva a "tener que afrontar un cierre temporal de nuestro establecimiento".

Lea también: "Lo hacen para joder": Chicote alucina con una surrealista paella

Cierre que se prolongará desde este sábado, día 22, "hasta una fecha que todavía está por determinar", declara por escrito Chicote en el perfil.

El cocinero asegura que el cierre no es definitivo y que lo consideran "una pausa".

Fecha de reapertura "por determinar"

Este es el mensaje íntegro de Chicote:

"Después de haber abierto nuestro restaurante Puertalsol el pasado 2 de Julio y tras haber ejercido nuestra actividad en la nueva normalidad que nos ha tocado a todos vivir, lamentablemente hemos recibido con gran tristeza la noticia de que uno de los miembros del equipo que conforman Puertalsol ha recibido un resultado positivo en las pruebas del COVID-19. Aunque el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones aparentes y las medidas de seguridad recomendadas se han respetado a rajatabla durante este mes y medio de actividad en el restaurante, la responsabilidad que desde la dirección tenemos que afrontar con respecto a nuestros clientes y amigos, nuestros empleados y sus familias y todos aquellos que puedan verse afectados por la situación que se genera, nos lleva a tener que afrontar un cierre temporal de nuestro establecimiento desde el día de hoy sábado día 22 de agosto hasta una fecha que todavía esta por determinar. Por desgracia, el estricto cumplimiento de las normas de seguridad dentro del establecimiento, uso continuo de mascarillas tanto en presencia de nuestros clientes como en todo momento, desinfecciones diarias en diferentes momentos del día, uso continuado de geles y productos de limpieza tanto personal como de nuestro material de trabajo y un cumplimiento de las medidas de distanciamiento en la medida de lo posible, no nos ha librado de un desgraciado contagio de unos de nuestros trabajadores. En este preciso momento tanto los miembros de la dirección de Puertalsol como el resto del equipo, tanto de cocina como de sala, se encuentran perfectamente, pero consideramos que esta es la mejor decisión que podemos tomar en aras de volver a trabajar garantizando en la mayor medida posible la seguridad de nuestros clientes y equipo. Esperamos poder comunicar con prontitud nuestro regreso a la actividad y la pronta recuperación de nuestro empleado. Muchas gracias a todos los que nos habéis ofrecido vuestra confianza y apoyo en este regreso a la actividad durante este último mes y medio. No nos despediremos definitivamente porque consideramos este alto en el camino como una pausa, no como un final", ha informado Chicote en Instagram.