Fallece a los 34 años Chi Chi DeVayne, ex concursante de 'RuPaul's Drag Race'

La drag queen Chi Chi DeVayne participó en la octava edición del formato de RuPaul's Drag Race, quedando fuera del podio, en cuarta posición. Luego fue invitada a la tercera edición VIP, 'All Stars'

Falleció este jueves con tan solo 34 años, según ha informado Entertainment Weekly.

Su nombre real era Zavion Davenport, y anunció apenas hace unos días que estaba hospitalizada: "Ténganme en sus oraciones. Regresaré pronto", dijo a sus seguidores el 15 de agosto.

Ya en julio, antes de ser ingresada por neumonía, Devayne ya fue hospitalizada por una posible insuficiencia renal en la que le colocaron catéteres en los riñones y en el corazón, y anunció también que debería ir a diálisis.

"Dejé pasar mucho tiempo sin ir al médico y estas son las consecuencias", lamentó.

Luego, recibió el alta médica. En el año 2018 le diagnosticaron esclerodermia, una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y vasos sanguíneos, así como a otros órganos. Está catalogada como enfermedad rara y no se saben sus causas.

Además de en dos ediciones de RuPaul's Drag Race, también tuvo un pequeño papel en la primera temporada de Little America (Apple TV+) y participó en varias webseries.

"Estoy con el corazón roto tras conocer el fallecimiento de Chi Chi Devayne", ha declarado RuPaul en Twitter. "Estoy muy agradecida de que pudimos experimentar su amable y hermosa alma. La extrañaremos, pero no la olvidaremos. Que su espíritu generoso y cargado de amor brille en todos nosotros. En nombre de VH1, World of Wonder y el equipo de RuPaul's Drag Race, extiendo mi más sentido pésame, desde nuestra familia, hasta la de ella".

