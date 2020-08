Semana loca de Javier Coronas ('Ilustres Ignorantes') en 'Pasapalabra': "Me aburro muchísimo" Ecoteuve.es 12:58 - 22/08/2020 0 Comentarios

Amenaza, de broma, con abandonar y "perjudicar el programa"

El cómico invitado, Javier Coronas, miembro del equipo naranja, se quejó nada más empezar a concursar y pidió al programa que cambiaran el sistema de una de las pruebas. Además, amagó con abandonar Pasapalabra y le dijo a Roberto Leal que "vengo con ganas de perjudicarte el programa", haciendo gala de su humor.

Coronas sorprendió al presentador Roberto Leal con su leit motiv para acudir a Pasapalabra: "Vengo con muchas ganas de venir aquí a perjudicarte el programa", declaró irónicamente el humorista y presentador del veterano y surrealista Ilustres Ignorantes.

"Iba muy bien hasta ahora", dijo Leal, a lo que Coronas añadió: "Estoy muy harto de que hagas las cosas tan bien, y tiene que venir alguien a romperte ese clima de paz que transmites".

Roberto Leal le pidió a Coronas que le invitara a Ilustres Ignorantes, a lo que contestó Coronas que "estás más que invitado, pero es más sencillo el mío que éste, también te lo digo", le contestó el showman, provocando las risas.

"Me aburro muchísimo"

Al día siguiente, Coronas volvió a trollear con un "me aburro muchísimo". Leal replicó: "Habías dicho que no querías volver, pero es que no has empezado siquiera".

El humorista siguió con su broma y amenazó con abandonar si el programa si no se volvía más divertido: "Me aburro muchísimo. O cambiamos el sistema o yo me aburro, lo digo en serio". Ante las carcajadas de sus compañeros, Coronas intentó siguió: "Yo me marcho, que no me conocéis".

